"Virtudes heróicas" da Irmã Lúcia marcam início da missa da peregrinação de Julho a Fátima

A leitura do decreto que confirma as "virtudes heroicas" da Irmã Lúcia de Jesus, a mais velha vidente de Fátima, que morreu em 2005, marcou hoje o início da missa internacional da peregrinação de julho ao Santuário de Fátima.

Perante muitos peregrinos presentes no recinto do santuário, o bispo de Coimbra, Virgílio Antunes, leu o documento promulgado pelo Papa Francisco em 22 de julho, o qual considera que Lúcia se tornou "uma figura universal, guardando no seu coração os dramas do mundo, através da oração e dos sacrifícios, unindo harmoniosamente as dimensões mística e profética", que desenvolveu através de uma intensa atividade "epistolar e literária".

"Toda a vida da Serva de Deus foi uma participação no mistério Pascal de Cristo: a saúde frágil, as normas da Santa Sé sobre as visitas que podia receber, os compromissos da vida religiosa, as múltiplas relações com figuras eclesiais e de diversos âmbitos sociais", acrescenta o texto.

A peregrinação de quarta-feira e hoje ao Santuário de Fátima foi presidida pelo bispo auxiliar de Braga Delfim Gomes, que exortou os peregrinos a darem ânimo à Igreja, para que possa influenciar a mudança social que hoje se vive.

"Somos o agora de Deus, o nosso testemunho, a nossa paixão, a nossa alegria e o nosso entusiasmo são necessários para animar a barca da Igreja que queremos missionária e que possa contagiar esta sociedade em tempo de mudança", afirmou o bispo na homilia da missa desta quinta-feira.

É "no meio da comunidade, que devemos testemunhar denunciando as injustiças, a falta de solidariedade social, a cultura individualista, a indiferença, procurando viver o amor sendo sinal e construtor da paz entre os povos", exortou Delfim Gomes.

Na noite de quarta-feira, na homilia da Celebração da Palavra, o bispo auxiliar de Braga deixou o desejo de que a Jornada Mundial da Juventude (JMJ), a realizar em Lisboa de 01 a 06 de agosto, seja "uma lufada de ar fresco e uma brisa suave que a todos contagie e renove na alegria do Evangelho".

Nesta peregrinação que assinala a terceira aparição de Nossa Senhora aos Pastorinhos, a 13 de julho de 1917, participaram 27 grupos de 13 países, incluindo Portugal, destacando-se, segundo informação do Santuário de Fátima, "a presença expressiva dos polacos, com nove grupos".

As próximas peregrinações aniversárias de agosto, setembro e outubro serão presididas pelo arcebispo de Luanda, Filomeno do Nascimento, pelo bispo de Angra, Armando Esteves Domingues, e pelo recém-nomeado cardeal Américo Aguiar.

Antes, o santuário da Cova da Iria receberá o Papa Francisco, na manhã de 05 de agosto, onde rezará o terço na Capelinha das Aparições.

Esta deslocação ao santuário insere-se no âmbito da deslocação do Papa a Portugal para participar na JMJ.