Kuwait distribui 100 mil cópias do Alcorão na Suécia após queima de um exemplar

O Kuwait vai distribuir na Suécia 100 mil cópias do Alcorão traduzidas para sueco, após um exemplar do livro sagrado do Islão ter sido queimado em Estocolmo, na semana passada, informou hoje o Governo kwaitiano.

O objetivo é "afirmar a tolerância da religião islâmica" e "repudiar sentimentos de ódio", explicou o Centro de Comunicações do Governo do Kuwait.

"O Conselho de Ministros decidiu comissionar a Autoridade Pública de Impressão e Difusão do Alcorão e da Suna do Profeta para imprimir 100 mil cópias do Alcorão traduzidas para sueco", adiantou aquele organismo.

Em comunicado, o Governo explica ainda que as instruções do primeiro-ministro öAhmad Nuwaf Al Sabah são para que aquela quantidade de exemplares seja "distribuída no reino sueco de forma a afirmar a tolerância da religião islâmica e a divulgação dos princípios e valores islâmicos".

A Autoridade Pública de Impressão e Difusão do Alcorão anunciou, entretanto, que já imprimiu as 100 mil cópias traduzidas para a língua sueca.

A decisão do Kwait resulta da queima de um exemplar do livro sagrado em 28 de junho, em Estocolmo, por um homem de origem iraquiana, num ato presenciado por cerca de 200 pessoas, com forte presença policial e sem que se registassem incidentes graves.

Foi o primeiro ato deste tipo a ser autorizado pela polícia sueca, após os tribunais terem revogado, recentemente, uma proibição anterior das autoridades por motivos de segurança.