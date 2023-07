Grupo parlamentar do PS felicita madeirenses pelas comemorações do Dia da Região

O grupo parlamentar do PS na Assembleia da República felicitou hoje os madeirenses pelas comemorações do Dia da Região, salientando a importância das "conquistas autonómicas e da relevância do contributo da Madeira para a afirmação de Portugal".

Numa mensagem na rede social Facebook, a bancada socialista associou-se às comemorações do Dia da Região Autónoma da Madeira e das Comunidades Madeirenses.

"Aos madeirenses que vivem na Região e à diáspora da Madeira, que em todos os momentos mostraram coragem e determinação pelas suas convicções, recebam da nossa parte a garantia de que vamos continuar a caminhar juntos, em prol do bem-estar de todos", refere a publicação.

O grupo parlamentar do PS realizou entre domingo e terça-feira jornadas parlamentares na Madeira, destinadas a preparar o debate sobre o estado da nação, em 20 de julho, e as eleições regionais em setembro ou outubro.

Já hoje, através da rede social Twitter, o primeiro-ministro e o presidente da Assembleia da República tinham saudado as comemorações na Madeira.

"Celebrar 47 anos de autonomia é reforçar as respostas às necessidades dos madeirenses. Assim garantimos a centralidade da Madeira na Europa e no mundo", defendeu António Costa.

"Como presidente da Assembleia da República e como deputado eleito pelos portugueses fora da Europa, saúdo todos os madeirenses e porto-santenses. Saúdo também a Assembleia Legislativa da Região", escreveu, por seu lado, Augusto Santos Silva.

No âmbito deste dia, realizou-se uma sessão solene na Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, com a presença do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, e do representante da República, Ireneu Cabral Barreto.

Miguel Albuquerque participa ainda na cerimónia de deposição de flores junto ao Monumento à Autonomia, preside à cerimónia de entrega de insígnias honoríficas a personalidades e instituições e, à noite, assiste ao concerto comemorativo pela Orquestra Clássica da Madeira e o cantor Luís Represas.