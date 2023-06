Director da OMS elogia resposta de Portugal à pandemia

O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, elogiou hoje o "tremendo trabalho" que Portugal desenvolveu em resposta à pandemia causada pela covid-19 e que permitiu alcançar "uma das maiores taxas de vacinação do mundo".

"Seria omisso se não reconhecesse o tremendo trabalho de Portugal como nação, na sua resposta à pandemia da covid-19. O país respondeu rapidamente e teve uma das maiores taxas de vacinação do mundo", referiu.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, a quem hoje a Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra atribuiu o doutoramento 'honoris causa', considerou exemplar o facto de Portugal ter conseguido vacinar quase todos os seus idosos.

Ao longo da sua intervenção na cerimónia, o diretor-geral da OMS apontou a necessidade de se aprenderem algumas lições com os três anos de pandemia e alertou para a possibilidade de poderem emergir outras ameaças.

"Não se enganem, a pandemia está longe de ser a única ameaça que enfrentamos. Neste mundo de crises, precisamos estar mais bem preparados", acrescentou.

Para isso, o novo doutor honoris causa pela academia conimbricense defendeu a necessidade de se negociar um acordo internacional, com diretrizes de como se deve prevenir e responder a uma pandemia.

"Um acordo entre as nações, para trabalharem juntas numa resposta compartilhada para ameaças comuns", concretizou.

Para além deste acordo internacional, que "tornará o mundo mais seguro para futuras gerações", Tedros Adhanom Ghebreyesus aludiu ainda à necessidade de os países investirem nos seus sistemas de saúde.

"Sistemas de saúde fortes e resilientes, compostos por profissionais de saúde com salários decentes, boa formação e condições de trabalho adequadas são a melhor maneira de manter as nossas sociedades saudáveis e de as proteger contra as emergências sanitárias do futuro", destacou.

A Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra atribuiu hoje o doutoramento 'honoris causa' ao diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, em jeito de "reconhecimento a um homem e a uma autoridade da área científica que se destacou pelo papel importante de liderança que assumiu durante a pandemia de covid-19".

Licenciado em Biologia pela Universidade de Asmara, na Eritreia, Tedros Adhanom Ghebreyesus tem mestrado em Imunologia de Doenças Infecciosas pela Universidade de Londres e doutoramento em Saúde Pública pela Universidade de Nottingham.

O biólogo assumiu a Direção-Geral da Organização Mundial da Saúde em 2017. Anteriormente, no seu país, Etiópia, foi ministro da Saúde (de 2005 a 2012) e ministro de Relações Exteriores (de 2012 a 2016).