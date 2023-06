Giorgia Meloni convidada para se encontrar com Joe Biden em julho

A primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, foi convidada para um encontro com o Presidente do Estados Unidos, Joe Biden, em julho, informou hoje a Casa Branca.

O convite foi feito durante uma conversa telefónica entre os dois governantes, esta segunda-feira à noite, em que Meloni e Biden falaram sobre os recentes acontecimentos na Rússia e a situação da Ucrânia, após a rebelião dos mercenários do Grupo Wagner.

"Os dois líderes manifestaram o seu apoio à Ucrânia", antes da próxima "cimeira da NATO e discutiram os recentes desenvolvimentos no Norte de África", disse a Casa Branca, detalhando que a conversa aconteceu "no contexto do trabalho de estreita colaboração com os aliados e parceiros, após os recentes acontecimentos na Rússia".

No domingo, o vice-primeiro-ministro e ministro dos Negócios Estrangeiros italiano, Antonio Tajani, negou que Giorgia Meloni tivesse sido desconsiderada por Joe Biden, depois de o Presidente norte-americano não a ter incluído no grupo de líderes da União Europeia que consultou sobre a crise na Rússia, insistindo que os EUA sempre tiveram grande consideração por Itália e que reconheciam o papel de Roma em relação à Ucrânia.

"Há sempre uma grande consideração dos Estados Unidos para com o governo italiano. Recordo as palavras de grande reconhecimento de Blinken [secretário de Estado norte-americano] durante a minha recete visita a Washington", referiu Tajani ao programa de atualidade 'In mezz'ora' da Rai3.

"Somos um grande país", disse ainda Antonio Tajani, acrescentando que "se a Europa está firme em defesa da Ucrânia, é também graças ao governo italiano" e que "o sistema europeu também se mantém graças ao nosso país".

Entretanto, o Vaticano informou hoje que o presidente da Conferência Episcopal italiana e arcebispo de Bolonha, cardeal Matteo Zuppi, inicia esta quarta-feira uma missão de paz de dois dias a Moscovo.

"Informa-se que nos dias 28 e 29 de junho de 2023, o cardeal Matteo Zuppi, arcebispo de Bolonha e presidente da Conferência Episcopal italiana, acompanhado por um funcionário da Secretaria de Estado, fará uma visita a Moscovo como enviado do papa Francisco", disse a Santa Sé em comunicado.