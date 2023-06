Google vai criar milhares de endereços digitais para moradores de 20 favelas brasileiras

A Google anunciou hoje que ajudará a criar 10 mil endereços digitais aos moradores de favelas brasileiras, até ao final do ano, para que estes possam receber compras 'online'.

A iniciativa, fruto de uma parceria da empresa de tecnologia com a organização não-governamental Gerando Falcões e a 'startup' naPorta, visa criar endereços digitais com as respetivas placas físicas em mais de 20 favelas do país e beneficiar cerca de 40 mil pessoas.

Os "Plus Codes", como a Google lhes chama, são códigos curtos semelhantes aos códigos postais e são gerados a partir das coordenadas geográficas disponíveis abertamente no Google Maps.

A vice-presidente de sustentabilidade do Google Maps, Yael Maguire, disse, durante um evento em São Paulo, que o objetivo é "expandir o projeto para que milhões de pessoas tenham um endereço funcional nos próximos anos".

A empresa de tecnologia destacou que, segundo um levantamento do centro de pesquisa Data Favela, 70% dos moradores de favelas deixaram de comprar produtos pela Internet devido à dificuldade de recebê-los em casa.

A pesquisa também aponta que há quase 18 milhões de pessoas que moram em favelas e periferias no Brasil e que o fomento do comércio eletrónico nesses locais tem potencial para gerar 220 mil milhões de reais, cerca de 45 mil milhões de euros, em compras.