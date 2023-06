Guarda Costeira dos EUA continua busca de submersível na hora limite de oxigénio

A Guarda Costeira dos EUA informou hoje que continua as operações de busca e salvamento do submersível Titan desaparecido no Atlântico, apesar do temido esgotamento do oxigénio para os cinco tripulantes.

"Sabemos que em casos particularmente complexos a vontade de viver das pessoas também deve ser genuinamente tida em conta. E, por isso, continuamos a procurar e a prosseguir os nossos esforços de resgate", disse o contra-almirante John Mauger, chefe de operações de busca.

Já se esgotaram as 96 horas que se estimava existirem para manter o oxigénio para os cinco tripulantes do Titan, que desapareceu no domingo no Atlântico Norte numa viagem aos destroços do navio Titanic.

Contudo, especialistas reconhecem que essa é uma estimativa vaga e imprecisa e que o tempo de oxigénio pode variar substancialmente em função de várias variáveis.

As autoridades esperam que os sons subaquáticos, que continuam a ser monitorizados, possam ajudar a restringir as operações de busca, cuja área de cobertura foi expandida para vários milhares de quilómetros.

Contudo, os especialistas envolvidos na busca salientam diversos obstáculos, desde identificar a localização da embarcação, até alcançá-la com equipamentos de resgate, até trazê-la à superfície -- supondo que ela ainda esteja intacta.