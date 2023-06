Autor do pior ataque antissemita nos EUA considerado culpado de homicídios

O autor do ataque a uma sinagoga em Pittsburgh em 2018, o pior ataque antissemita da história dos Estados Unidos, e pelo qual incorre em pena de morte, foi hoje considerado culpado de homicídios, noticiou a imprensa norte-americana.

Robert Bowers, um motorista de camiões branco, de 50 anos, foi acusado de ter cometido 11 assassínios a 27 de outubro de 2018, na sinagoga Tree of Life daquela cidade no oeste do Estado norte-americano da Pensilvânia, agravados pela classificação de ato antissemita.

Este julgamento vai agora entrar numa segunda fase para determinar se o culpado será condenado à morte ou a prisão perpétua pelo Tribunal Federal da Pensilvânia, segundo as estações televisivas CNN e ABC e o diário The New York Times.

Bowers estava indiciado por 63 crimes e, de acordo com a imprensa judicial presente em Pittsburgh, o júri deliberou durante cerca de cinco horas para chegar a este veredicto.

Além da condenação pelos crimes cometidos, a questão central deste julgamento em duas partes prende-se com a pena capital, que poderá ser-lhe imposta pela justiça federal norte-americana.

Durante a fase de instrução, os advogados de Robert Bowers propuseram em vão que ele se declarasse "culpado" em troca da garantia de que o seu cliente não seria condenado à morte, o que o Departamento de Justiça norte-americano recusou.

A 27 de outubro de 2018, Bowers irrompeu na sinagoga Tree of Life de Pittsburgh armado com três pistolas e uma espingarda de assalto semiautomática.

Gritando "todos os judeus devem morrer", abriu fogo e matou 11 pessoas, entre as quais uma devota de 97 anos, em plena cerimónia de 'shabbat', num bairro judeu histórico de Pittsburgh, perpetrando o mais mortal ataque contra a comunidade judaica alguma vez ocorrido nos Estados Unidos.

Antes disso, tinha publicado mensagens racistas, antissemitas e contra imigrantes numa rede social de extrema-direita.

O então Presidente norte-americano, o Republicano Donald Trump, pediu a pena de morte, um pedido seguido pelo Departamento de Justiça da altura e confirmado após o início do mandato do atual Presidente, o democrata Joe Biden, a 20 de janeiro de 2021.

Mas depois de o candidato Biden ter prometido, em 2020, abolir a pena de morte à escala nacional, este julgamento reacendeu o debate em torno dessa punição suprema ainda praticada em muitos Estados federados norte-americanos.

Logo em 2019, o procurador federal de Pittsburgh avisou que iria pedir a pena de morte para Robert Bowers, invocando a sua "ausência de remorsos" e "o seu ódio e o seu desprezo" pelos judeus.

Durante as sessões do julgamento, iniciadas no final de maio, a sua advogada Judy Clarke admitiu de imediato que o seu cliente era mesmo o homem que disparara sobre judeus.

"É inútil procurar sentido num ato sem sentido", defendeu ela, procurando, acima de tudo, salvar a vida de Bowers em vez de clamar a sua inocência.

Este julgamento decorre num contexto de aumento de atos racistas e antissemitas nos Estados Unidos, que atingiram o nível mais elevado dos últimos 30 anos, segundo dados da polícia federal, o FBI, citados em abril pelo diário The Washington Post.

Segundo a organização norte-americana de combate ao antissemitismo Anti-Defamation League, o país assistiu em 2021 a um número recorde de 2.717 atos antissemitas (agressões, ataques verbais, destruição de bens materiais, etc.), o que representa um aumento de 34% num ano.

Em 2022, esta associação contabilizou 3.697 atos antissemitas (mais 36% num ano), um número inédito desde 1979, frisou o Washington Post.