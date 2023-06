O risco de Portugal perder fundos do PRR é destaque na imprensa

Bom dia. As notícias desta sexta-feira, 16 de Junho de 2023, estão expressas nas capas dos jornais, com muito enfoque nas questões económicas, mesmo na área do desporto...

No semanário Expresso:

- "Tráfico de jovens futebolistas. Dirigente da Liga pressionou ministra para acelerar vistos"

- "Politécnicos usados para imigração ilegal"

- "Sondagem Expresso/SIC. Montenegro incapaz de capitalizar com crise no governo"

- "Governo gastou Euro1,6 milhões em app segura, mas ministros não largam WhatsApp"

- "Economia trava a fundo no segundo trimestre"

- "Pedro Nuno assume 'falhas' e defende ex-adjunto"

- "O que move Prigozhin, líder do Grupo Wagner"

- "Ranking 2023 das escolas. 40% das notas nos privados são de 19 e 20 valores"

No semanário Nascer do Sol:

- "Costa faz tabu à Cavaco"

- "Eduardo Catroga: 'O PS é um partido retrógrado como a velha direita conservadora. O que me preocupa é a ausência total de uma visão reformista'"

- "Pedro Sousa, PS-Braga, quer ganhar câmara do PSD: 'Pedro Nuno Santos é incontornável no futuro do PS'"

- "Lídia Pereira, eurodeputada do PSD: 'O Governo do PS perde demasiado tempo a resolver os seus próprios problemas'"

- "Papa Francisco já escolheu novo patriarca - A preferência não recaiu em D. Américo Aguiar nem em D. Virgílio do Nascimento Antunes"

- "Montenegro prepara mudanças na bancada"

- "IDL - Guilherme D'Oliveira Martins a seguir a Paulo Portas"

- "Silvio Berlusconi 1936-2023. O adversário mais temido pelas esquerdas"

- "Jorge Viegas, presidente da FIM: 'Portugal pode ficar sem MotoGP'"

- "Celso Costa. O matemático e escritor que engraxou sapatos e apanhou feijão"

- "Randi Charno Levine. A diplomacia de mãos dadas com a arte"

- "País Positivo. Dador de sangue. Segurança dos alimentos. Ensino superior"

No Correio da Manhã:

- "Burlona usa governo para sacar 1,5 milhões. Seduz investidores com esquema de saúde mental""

- "Inventou ligações ao ex-secretário de Estado Lacerda Sales"

- "Falsa psicóloga condenada a oito anos de cadeia"

- "Mercado. Saída de Ramos acelera Castellanos"

- "Sporting. Varandas negoceia Gyokeres"

- "Subida de juros custa mais 500 milhões por ano às famílias"

- "Padrasto de Jéssica calado para fugir a castigo"

- "Avaliação final. 33500 notas máximas no ensino público"

- "Educação. Presidente ameaça vetar lei dos professores"

- "Estatísticas. Mais população com imigração recorde"

- "114 menores vítimas de tráfico no futebol"

No Público:

- "Rankings. Competição acérrima, professores estáveis, burguesia forte. O que explica o sucesso a norte?"

- "Média mais alta nos exames é de um colégio do Porto"

- "Quatro em dez alunos pobres da região de Lisboa chumbam no secundário"

- "Programa Mais Habitação arrisca-se a violar regras da protecção de dados"

- "Taxas de juro. Lagarde avisa que 'é muito provável' nova subida em Julho"

- "Hollywood. O fanático individualismo americano num livro de cinema"

- "Pedro Nuno Santos. Ex-ministro explica quase tudo menos a falta de memória"

No Diário de Notícias:

- "'PSD precisa de vitória clara nas europeias ou o líder fica em causa' . Entrevista DN-TSF [André Azevedo Alves, politólogo, economista e professor na Universidade Católica]"

- "'Ranking' Melhores escolas. Estabelecimentos com média negativa quase duplicam. Reportagem na pública e na privada que se destacam na capital"

- "TAP. Medina é inquirido após Pedro Nuno ter dito: 'Não posso estar a punir-me quando agi de boa fé'"

- "Defesa. Marinheiros do 'Mondego' acusados de desobediência"

- "Incêndios. Memorial às vítimas de Pedrógão Grande abre sem cerimónia. Povo está indignado"

- "Lisboa. Moedas assina contratos com 24 freguesias, no total de 50 milhões. Arroios é a que recebe mais"

- "Desporto. Ciclistas da Novo Nordisk mostram como é possível viver com diabetes e seguir os sonhos"

- "Estados Unidos. Lusodescendentes estão mais dispersos e a falar mais português"

- "Roteiros a sul. Descansar em Grândola e Alcácer do Sal"

No Jornal de Notícias:

- "Suplemento Ranking das escolas. Médias negativas quase duplicam"

- "Portugal tem de gastar seis vezes mais para não perder fundos do PRR"

- "Polícia aperta cerco a estafetas de refeições"

- "Ciclismo. Luís Mendonça volta a brilhar no GP Douro Internacional"

- "FC Porto. Veron integra pré-época apesar da lesão nas férias"

- "Calor aumenta e pode levar a temperaturas de 40 graus no fim de semana do S. João"

- "Braga. Obras durante festas populares ameaçam venda ambulante"

- "Policiamento - PSP e GNR unem forças para vigiar áreas que atraem turistas no verão"

- "TAP. Pedro Nuno Santos diz que a indemnização a Alexandra Reis foi elevada"

- "Arrendar um quarto custa uma fortuna"

No Negócios:

- "Entrevista a Celso José da Costa: 'A vida, para ser louca, não precisa de pedir licença à ficção'"

- "Negócio milionário reorganiza mercado dos seguros"

- "Uma matriosca chamada TAP"

- "Castro e Almeida vê no Santander Europa projeto para três anos"

- "Fundos. ChatGPT é apenas a ponta do icebergue"

- "Indústria. Dona da CTR abre a porta à rescisão de operários"

- "As suas finanças. Um consultório para esclarecer dúvidas"

N'O Jornal Económico:

- "Estado arrisca devolver imposto à banca"

- "Caixa BI posiciona-se para assessorar a privatização da TAP a partir de julho"

- "Pedro Nuno Santos resiste à CPI e retoma corrida à liderança do PS"

- "BCE volta a subir juros e admite novas mexidas"

- "Ambiente. Portugal arrisca processo no Tribunal de Justiça da UE devido aos resíduos"

- "Pedro Calado [presidente da Câmara do Funchal]: 'Vamos manter o AL e também apoiar os casais novos'"

- "Compra da Liberty eleva quota de mercado da Tranquilidade para 22%, diz CEO Pedro Carvalho"

- "Banca. 'Fundos portugueses não têm dimensão crítica para entrar na lista de produtos aprovados pelo EFG', Bernardo Meyrelles CEO do EFG Portugal"

- "Inspetores da ACT ainda sem formação sobre novas regras nas plataformas digitais"

- "Café. 'Até 2026 não queremos ter nada proveniente da China na nossa fábrica', Ricardo Flores, CEO da MoCoffee"

No A Bola:

- "'Não vamos destruir a equipa', Frederico Varandas otimista para o futuro do Sporting"

- "'Portugal é um paraíso para o tráfico de pessoas', Joaquim Evangelista, presidente do Sindicato de Jogadores"

- "Benfica. 'Estratégia começa a dar frutos', Rui Costa promete continuar aposta desportiva"

- "'Schmidt tem toda a equipa a apoiá-lo', Vladochimos diz que o treinador transformou uma boa equipa numa 'equipa de topo'"

- "Seleção. Bernardo Silva afasta regresso ao Benfica"

- "FC Porto. Conceição furioso com Gabriel Veron"

- "Arábia Saudita. Jorge Jesus vai mesmo ser selecionador"

No Record:

- "'Não sai mais ninguém', Varandas garante contratação de avançado e diz que venda de Ugarte é exceção"

- "Benfica. Castellanos mais próximo"

- "FC Porto. Sérgio agarra David Carmo"

- "FC Porto. Veron recupera em Portugal"

- "Dois jogadores agredidos. Escândalo com BSports é cada vez maior"

- "SEF volta à Academia. CJ abre processo a Mário Costa"

- "Marcelo Rebelo de Sousa: 'Espero investigação profunda'"

E no O Jogo:

- "FC Porto. Sem saldos por Mehdi. Milan insiste, mas só quer investir 10 MEuro e, por esse valor, não há conversa"

- "FC Porto. Veron sofreu estiramento pouco grave"

- "Sporting. 'Ugarte é nosso, não do PSG', Varandas admite 95%de hipóteses de uruguaio sair, mas não dá negócio como fechado"

- "Benfica. Vladochimos sonha com a Premier League"

- "Braga. Castro reforça os alicerces"

- "Seleção. Bernardo tira Benfica da equação"

- "Ciclismo. Bis de Luís Mendonça. Corredor da Glassdrive-Q8 voltou a ser o mais forte no sprint, desta vez em Armamar"