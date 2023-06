George Soros indica filho mais novo para lhe suceder na direção dos negócios

O bilionário George Soros, 92 anos, delegou a gestão do império empresarial de 25 mil milhões de dólares (23,2 mil milhões de euros) e legado político no filho, Alexander, 37 anos, revelou este ao The Wall Street Journal.

"Sou mais político", disse Alex Soros na entrevista, o que levou os meios de comunicação conservadores dos Estados Unidos a alertar para as intenções de Soros de influenciar a política nacional e internacional.

Na mesma entrevista, George esclareceu que os dois "têm ideias semelhantes".

"Por muito que eu gostasse de tirar o dinheiro da política, se o outro lado o fizer, nós também teremos de o fazer", disse Alex Soros, referindo-se ao seu envolvimento na campanha para as eleições presidenciais norte-americanas de 2024.

A este respeito, Soros Jr. manifestou a sua preocupação com a intenção do antigo presidente Donald Trump de se candidatar às eleições.

Alex Soros é, desde dezembro, o presidente da Soros Open Society Foundations e é agora também responsável pelo superPAC de Soros, o Democracy PAC, uma das mais importantes fontes de financiamento das campanhas dos procuradores distritais de esquerda, como a do procurador distrital de Manhattan, Alvin Bragg, o principal responsável pelas investigações abertas contra Trump.

Na entrevista, Alex Soros apelou aos líderes políticos democratas para que sejam mais claros na sua mensagem, "mais patrióticos e inclusivos" para conquistar o apoio dos eleitores.

"Só porque alguém vota em Trump não significa que esteja perdido ou seja racista", defendeu.

Em particular, disse que tencionava ajudar o Partido Democrata com o voto latino-americano e melhorar o seu desempenho entre os eleitores negros.

Soros também se referiu à polémica sobre a proibição de certos livros nas instituições de ensino.

"Tenho diferenças com as pessoas da minha geração no que diz respeito à liberdade de expressão e outras coisas. Cresci a ver Bill Maher antes de ir para a cama", disse, referindo-se ao famoso comentador político e comediante norte-americano.

Soros reuniu-se em várias ocasiões com altos membros da administração do Presidente Joe Biden, como a vice-presidente Kamala Harris e o porta-voz da maioria democrata no Senado, Chuck Schumer, bem como com vários líderes internacionais, como o Presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, e o primeiro-ministro canadiano, Justin Trudeau.