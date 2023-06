Polícia e agressor morrem na sequência de confronto entre vizinhos em Espanha

Um agente da Polícia Nacional espanhola, de 40 anos, morreu hoje quando tentava apaziguar uma discussão entre vizinhos em Andújar, sendo que o vizinho agressor foi morto a tiro por outro agente que ficou com ferimentos ligeiros.

A Polícia Nacional confirmou ter recebido uma chamada a informar que um vizinho estava a bater à porta de outro com um martelo e que dois agentes se deslocaram à propriedade em Andújar, município na província espanhola de Jaén, na Andaluzia.

Quando os agentes chegaram ao local onde decorria a discussão, uma pessoa avançou diretamente sobre eles, transportando numa mão um martelo e noutra uma navalha.

Durante a luta, o agente sofreu uma ferida "com danos significativos no interior do abdómen, que não conseguiu cicatrizar", explicou a Polícia Nacional, acrescentando que, quando chegou ao hospital, o agente entrou em paragem cardiorrespiratória, e que apesar das tentativas, foi impossível reanimá-lo.

O outro agente, que disparou contra o agressor, sofreu ferimentos ligeiros, um golpe na cabeça e uma facada nas costas, tendo sido submetido a uma intervenção cirúrgica e encontrando-se estável.