Chega e IL ausentes da sessão de cumprimentos ao presidente do Brasil

Dirigentes dos partidos com representação parlamentar marcaram hoje presença na sessão de cumprimentos ao Presidente do Brasil, Lula da Silva, da qual estiveram ausentes o Chega e a Iniciativa Liberal.

Terminada a sessão de boas-vindas ao Presidente do Brasil, realizou-se uma breve sessão de cumprimentos na qual marcaram presença o presidente do PSD, Luís Montenegro, e deputados de todos os partidos representados no parlamento, com exceção do Chega e da IL, que desde o início estiveram contra a realização desta cerimónia no dia 25 de Abril.

Lula da Silva, ao lado do seu homólogo português, Marcelo Rebelo de Sousa, e do presidente do parlamento, Augusto Santos Silva, foram cumprimentados durante mais de 10 minutos.

O Chega e a IL já tinham estado ausentes da sessão de cumprimentos na sala de visitas do presidente do parlamento, quando Lula chegou à Assembleia da República após as 09:30.