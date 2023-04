Morreu a criadora de moda Mary Quant que popularizou a minissaia

A criadora de moda britânica Mary Quant, que popularizou a minissaia, morreu hoje, aos 93 anos, no Sul de Inglaterra, onde vivia, anunciou a família.

Mary Quant, figura de relevo da década de 1960, morreu "pacificamente" hoje de manhã em casa, em Surrey, de acordo com a família, num comunicado citado por vários órgãos internacionais de comunicação social.

A família recorda Mary Quant como "uma das criadoras de moda do século XX mais reconhecidas internacionalmente e uma inovadora excecional".

Nascida em Londres em 11 de fevereiro de 1930, Mary Quant abriu a primeira loja de roupa, Bazaar, em 1955, na famosa Kings Road, no bairro londrino de Chelsea.

A loja, que vendia roupa e acessórios e tinha um restaurante na cave, tornou-se num ponto de encontro de jovens e artistas.

A BBC salienta que Mary Quant tirou a moda das passerelles e levou-a para as ruas, com roupas que não tinham apenas estilo, mas eram também divertidas e economicamente acessíveis.

Conhecida sobretudo por ter popularizado a minissaia, havendo mesmo quem lhe atribua a sua criação, Mary Quant é também responsável pelo surgimento dos 'hot pants' (calções curtos), impermeáveis em plástico, maquilhagem 'caixa de pintura' e rímel à prova de água.

"As minhas roupas acabaram por combinar perfeitamente com a moda adolescente, a pop, os cafés e os clubes de jazz", disse Mary Quant em "Quant by Quant", a sua primeira autobiografia, publicada originalmente em 1966.