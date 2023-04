SEF detém em Castelo Branco alegado homicida procurado pelo Paquistão

Um cidadão estrangeiro alvo de um mandado de detenção internacional por alegado crime de homicídio foi detido em Castelo Branco por elementos do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), anunciou hoje aquela polícia.

De acordo com o SEF, o cidadão, nacional do Paquistão de 34 anos, foi localizado e detido na terça-feira na cidade de Castelo Branco, no âmbito de um pedido emitido pelas autoridades judiciais paquistanesas, para feitos de extradição para responder pelo crime de homicídio, adianta um comunicado.

O SEF adianta que "os crimes ocorreram em 2017, em Sargodha, no Paquistão, data em que o agora detido, motivado por anteriores desavenças com a vítima, provocou a sua morte, com recurso a arma de fogo".

O detido será agora presente ao Tribunal da Relação de Coimbra, para validação da detenção e eventual aplicação de medidas de coação a que ficará sujeito enquanto aguarda o decurso do processo de extradição.