Bolsonaro pretende regressar ao Brasil em Março para liderar oposição

O ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro, que se encontra nos Estados Unidos desde 30 de dezembro, afirmou que pretende regressar ao Brasil em março para liderar a oposição ao Governo de Lula da Silva.

"O movimento de direita não está morto e continuará a viver", disse Bolsonaro, ao Wall Street Journal, naquela que foi na sua primeira entrevista desde que deixou o Brasil para rumar à Florida, depois de ter perdido as eleições e dois dias antes de Lula da Silva tomar posse como Presidente do Brasil.

Bolsonaro, durante a entrevista, identificou-se como "o líder nacional da direita".

"Não há mais ninguém neste momento", frisou.

Questionado sobre a sua possível envolvência nos ataques de radicais aos três poderes em Brasília a 08 de janeiro, Jair Bolsonaro negou por completo as acusações de alegado envolvimento.

"Eu nem sequer estava lá, e eles querem culpar-me" disse o ex-presidente brasileiro, que está a ser investigado pelo Supremo Tribunal Federal para esclarecer se ele instigou os seus apoiantes a perpetrar os ataques contra as instituições.

No início do mês, Lula da Silva disse ter a certeza que o ex-chefe de Estado Jair Bolsonaro "participou ativamente" nos ataques às sedes dos três poderes em Brasília no dia 08 de janeiro.

Durante a entrevista, Bolsonaro afirmou reconhecer os riscos legais de regressar ao Brasil. "Uma ordem de prisão pode vir do nada", disse.

Em relação ao processo eleitoral, que foi duramente atacado, sem provas, por parte do ex-presidente brasileiro, Bolsonaro disse que "perder faz parte do processo eleitoral".

"Não estou a dizer que houve fraude, mas o processo foi tendencioso", insistiu, contudo.

O ex-chefe de Estado brasileiro está nos EUA desde 30 de dezembro e entrou com visto diplomático já que era, ainda, Presidente brasileiro.