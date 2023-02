Presidente da Assembleia da República diz que é devida justiça às vítimas de abusos da Igreja

O presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, agradeceu hoje o "trabalho rigoroso" da comissão que investigou os abusos sexuais de menores na Igreja Católica, e considerou que é devida justiça aos "milhares de vítimas".

"Dia de agradecer o trabalho rigoroso realizado pela Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais de Crianças na Igreja Católica Portuguesa, que foi hoje divulgado. Ele mostra que serão milhares as vítimas deste crime. Devemos-lhes justiça", escreveu a segunda figura do Estado, numa publicação na rede social Twitter.

A Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais de Crianças na Igreja Católica recebeu 512 testemunhos validados relativos a 4.815 vítimas desde que iniciou funções em janeiro de 2022, anunciou hoje o coordenador Pedro Strecht, que referiu ainda que esta comissão enviou para o Ministério Público 25 casos.

O presidente da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP), José Ornelas, afirmou hoje que o relatório da Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais na Igreja "exprime uma dura e trágica realidade: houve, e há, vítimas de abuso sexual provocadas por clérigos".

"Pedimos perdão a todas as vítimas: às que deram corajosamente o seu testemunho, calado durante tantos anos, e às que ainda convivem com a sua dor no íntimo do coração, sem a partilharem com ninguém", acrescentou.