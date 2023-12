Níveis de tensão, ansiedade e depressão estão a aumentar entre os venezuelanos

Os níveis de tensão emocional, ansiedade e depressão estão a aumentar entre os venezuelanos, alertou hoje a ONG Psicólogos Sem Fronteiras (PSF).

"Os venezuelanos estão a viver níveis elevados de stress, que poderão agravar-se no final do ano", disse Maria Isabel Parada fundadora de (PSF) à estação católica Rádio Fé e Alegria.

Por outro lado, trata-se de uma situação desencadeada por fatores como a resiliência a problemas económicos e intrafamiliares, pouco bem-estar social e o esgotamento que provoca a sensação de sentir que não prosperam.

Maria Isabel Prada explicou que "muitos venezuelanos passaram o ano inteiro a tentar descobrir como manter as suas famílias, lutar contra a adversidade e procurar estabilidade", num país em que "as classes média e baixa têm pouco acesso a soluções, novos trabalhos e projetos laborais".

"A partir da experiência dos Psicólogos Sem Fronteiras, podemos dizer que as pessoas aumentaram os seus níveis de stress, ansiedade e depressão, incluindo perturbações familiares, que resultaram em violência entre casais ou violência doméstica", precisou.

Segundo a psicóloga de PSF, ao entrevistar as pessoas detetaram que há casos de dependência do álcool e drogas como consequência da situação atual e que há venezuelanos a viverem "contínuos traumas psicológicos que ultrapassam a capacidade de adaptação ou de resposta".

"Sentem que já não conseguem lidar com as situações porque a mãe está doente, o carro está danificado, têm crianças em casa sem poderem satisfazer algumas das suas necessidades, não têm uma alimentação adequada, nem um sítio para se divertirem. Depois, apercebem-se de que perdem o controlo, o sentido da vida e a capacidade de se relacionarem com o mundo", disse.

Maria Isabel Prada sublinhou ainda que é "complexo" manter a saúde mental em países como a Venezuela onde o fator económico tem um papel importante.