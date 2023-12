Republicano Kevin McCarthy anuncia saída da Câmara dos Representantes

O antigo presidente republicano da Câmara dos Representantes, Kevin McCarthy, que fica na história como o único titular deste cargo a ser destituído, anunciou hoje que vai sair do Congresso dentro de semanas.

"Decidi sair da Câmara no fim deste ano para servir a América de outra maneira. Sei que o meu trabalho acaba de começar", escreveu em artigo de opinião no Wall Street Journal, onde faz o balanço da sua presença nos corredores do poder, ao longo de 17 anos.

A sua saída vai reduzir ainda mais a estreita maioria republicana na câmara baixa do Congresso, depois da expulsão do seu correligionário George Santos na semana passada.

"A todos os que me apoiaram (...), obrigado. Fizemos a nossa parte do trabalho. Estivemos prontos a arriscar tudo (...), qualquer que fosse o custo pessoal. De forma simples, fizemos o que foi preciso", garantiu em vídeo, distribuído na rede social X.

Em outubro, a ala de apoiantes de Donald Trump orquestrou a sua queda da presidência da Câmara de Representantes.

Mas, nove meses antes, os seguidores do antigo presidente tinham feito tudo para impedir a eleição para o cargo deste congressista, de 58 anos, eleito pelo Estado da Califórnia.