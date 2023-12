IMI desce, bilhetes de comboio sobem e mais de mil casamentos numa década são notícia

Está na hora de olhar para as primeiras páginas da imprensa nacional deste domingo, véspera de Natal.

"32 câmaras anunciam baixa do IMI" é a notícia que faz manchete no Correio da Manhã, ao passo que o Público avança que a "CP aumenta preço de bilhetes e perde guerra tarifária com autocarros". Já o Diário de Notícias faz referência a "Uma consoada diferente quando a noite de Natal é apenas mais um turno de trabalho". "Igreja católica já anulou mais de mil casamentos numa década" é a capa do Jornal de Notícias.

Nos jornais desportivos, o destaque vai para vitória por 2-1 do Sporting frente ao Tondela. "Pela glória e pela honra", escreveu O Jogo, enquanto A Bola fala em "Acrobacias de Natal". Por sua vez o Record escreve "De Bragança a Leiria".

Títulos dos jornais de hoje:

Público

- "CP aumenta preço de bilhetes e perde guerra tarifária com autocarros"

- "Balanços e desafios 2023/2024"

- "Trump, Elon Musk, Lucília Gago, Costa, Fernando Araújo e outras figuras a seguir"

- "Conceição Pequito: 'É pouco popular, mas fazia sentido um bloco central'"

- "'Precisamos mesmo de dez lojas de pastéis de nata na mesma rua?' Entrevista. Catarina Portas fala sobre o turismo e a 'descaracterização' das cidades"

- "Reportagem: O Pai Natal de Issa e a tristeza de Jerusalém"

- "Propostas alternativas: Filmes de Natal que não o eterno Música no Coração"

- "Estudo: Casos de violência escolar 48% acima do que se pensava"

Diário de Notícias

- "Uma consoada diferente: Quando a noite de Natal é apenas mais um turno de trabalho"

- "Um retrato português. Sem-abrigo. Quinta dos Ingleses: Acampamento de imigrantes 'virou condomínio de moreninhas campistas'"

- "Liberais: Onde estão os 44% que queriam ver Carla Castro à frente da Iniciativa?"

- "Ana Jacinto, secretária-geral da Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal: 'Iremos pedir ao novo Governo que reverta as leis do Alojamento Local'"

- "Prova de Vida: António Araújo conta o que é feito de Frei Hermano da Câmara"

- "Desporto: Triunfo em Tondela lança leões para um clássico com o Sporting de Braga"

- "Cultura. 8 livros para os amantes de História: Das estepes à Europa Central: tanto para aprender"

Correio da Manhã

- 32 câmaras anunciam baixa do IMI

- Em Lisboa, radares já apanharam 481 mil condutores

- Consoada mais cara com preços inflacionados

- Epidemia de gripe com 960 casos numa semana

- Tondela-Sporting: Golos com arte selam passagem na Taça da Liga

- Dragão despede-se com vitória

- Rafael Silva reforça defesa dos leões

- Mundial de clubes dá folga ao Benfica

Jornal de Notícia

- Igreja católica já anulou mais de mil casamentos numa década

- Compras de última hora são tradição com cada vez menos dinheiro

- Roménia: Militares destacados vivem quadra com sabor a saudade

- Dragão obrigado a chamar reforços para vergar leixonenses

- Ruben Amorim renova equipa e vence com facilidade

- Superior: Acesso a maiores de 23 serve de fuga aos exames

- Sentença: "Manos Clara" punidos por dezenas de roubos

- Braga: Projetos testam mobilidade sustentável

- Milagres de Natal: Cinco histórias felizes de superação e esperança

A Bola

- Acrobacias de Natal

- Sporting está pela sétima vez seguida na 'final four' e defronta SC Braga

- Daniel Bragança oferece bilhete para Leiria com grande golo e assistência de calcanhar para Paulinho

- Tondela respondeu de bicicleta mas não chegou

- Rafael Silva é reforço do leão

- Conceição teve de ir buscar os pesos pesados

- Esfaqueamento pode fechar a porta da Luz

- António Salvador diz que chegou a falar de números com o Benfica por Al Musrati

- Vimaranenses colam-se ao rival

- Neemias Queta brilha em nova vitória dos Celtics

Record

- De Bragança a Leiria

- Golo e assistência do médio carimbam passagem à 'final four'

- Paulinho marcou o segundo e acabou com as dúvidas

- Leões agendam encontro com SP Braga na meia-final

- Rafael Silva é o novo central: Acordo com Leixões fechado por 700 mil euros

- Ninguém joga como Aursnes

- Taremi evita depressão

- Neemias volta a brilhar

- Auriol Dongmo em risco para Paris

O Jogo

- Pela glória e pela honra

- Daniel Bragança e Paulinho carimbam acesso fácil dos leões à 'final four'

- Central leixonense Rafael Silva garantido em Alvalade

- Dragões mexem nas poupanças para se despedirem da Taça da Liga a ganhar

- Sérgio Conceição: "Foi um jogo sério das duas equipas"

- Veron cedido ao Cruzeiro com opção de compra

- José Boto, ex-chefe do 'scouting' das águias e do Shakhtar, sem dúvidas: "Trubin é certeza para muitos anos"

- António Salvador admite saída de Rodrigo Gomes sem voltar à Pedreira

- "Benfica quis pagar a Al Musrati"

- Vitória já bate à porta do quarto: Vimaranenses igualaram os 29 pontos dos guerreiros