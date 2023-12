Explore uma paleta de possibilidades na Epopeia Casa de Tecidos, onde a criatividade se funde com a qualidade dos materiais! Este Natal, a Loja situada na Rua dos Tanoeiros n.º 45 reservou, para si, uma promoção irresistível, com descontos até 50%.

No estabelecimento fundado por André Ribeiro, vai encontrar uma ampla variedade de materiais e texturas, desde algodões suaves a sedas luxuosas ideais para as suas criações. Agora, é a oportunidade ideal para materializar os seus projectos.

Quer seja experiente na arte de corte e costura, entusiasta de projectos DIY, ou um curioso que tenciona começar a explorar esta arte pode aproveitar para renovar a sua renovação de stock. Os materiais disponíveis seguem as últimas tendências dos grandes nomes da moda, mas também pode encontrar tecidos intemporais, assim, é possível criar as suas peças com materiais de alta qualidade sem comprometer o seu orçamento.

Esta promoção é por tempo limitado, por isso, visite a Epopeia Casa de Tecidos e descubra a beleza dos tecidos que combinam o estilo, a durabilidade e os bons preços.

Epopeia Casa de Tecidos

Contacto: 935 771 815

E-mail: [email protected]

Morada: Rua dos Tanoeiros, nº. 45, 9000-058 Funchal



