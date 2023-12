Kiev diz que Rússia tem drones suficientes para atacar todos os dias

As Forças Armadas ucranianas alertaram hoje que a Rússia tem drones suficientes para continuar a atacar todos os dias em várias direções, apesar da imposição de sanções pelos parceiros de Kiev.

O aviso foi feito pelo porta-voz da Força Aérea, Yuri Ignat, que explicou a importância do contra-ataque através de armas ocidentais, muito mais modernas do que as herdadas dos tempos soviéticos.

"Não é fácil descobrir quais são os seus planos, mas entendemos que o inimigo está a acumular certos meios. Estamos a falar de mísseis de cruzeiro, nomeadamente mísseis balísticos e em particular o Iskander M", explicou Ignat.

"Agora que estamos mais perto da estação fria, o inimigo começou a usar mísseis aéreos, em particular Kh-101, Kh-555, (...) mas ainda tem drones, tem drones suficientes para atacar a Ucrânia todos os dias a partir de diferentes direções", disse Ignat em declarações à televisão ucraniana.

Ignat considerou que a chegada de caças F-16 pode marcar um antes e um depois no decorrer da guerra, porque apesar de a aviação ucraniana repelir regularmente os ataques russos, estes caças norte-americanos têm maior precisão e eficácia.

"Gostaríamos de usar armas ocidentais adaptadas ao equipamento soviético em aviões norte-americanas. A eficácia aumentará muitas vezes com o uso de F-16", disse o porta-voz.