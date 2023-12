Fed deixa taxas de juro inalteradas e antecipa que podem descer em 2024

A Reserva Federal norte-americana (Fed) anunciou hoje que decidiu manter as taxas de juro no intervalo entre 5,25% e 5,50%, mas antecipou que podem descer para 4,6% até ao fim de 2024.

Os responsáveis do banco central norte-americano antecipam que pode haver três ou quatro descidas das taxas de juro no próximo ano, até 4,6%.

Segundo o comunicado divulgado no final de uma reunião de dois dias, a inflação deve abrandar para 2,4% ao longo do próximo ano, quando as anteriores previsões do banco central antecipavam que ficaria em 2,5%. Em 2026, a inflação atingirá o nível desejado de 2%.

A previsão de crescimento para 2023 foi revista em alta para 2,6% (contra 2,1% em setembro) e em baixa para 2024, ficando em 1,4% (contra 1,5%).

"Os indicadores recentes sugerem que o crescimento da atividade económica abrandou depois de um ritmo sólido no terceiro trimestre", afirmou o comité de política monetária da Fed.

Em relação à taxa de desemprego, mantém-se a previsão de 3,8% para este ano e de 4,1% para 2024.

Desde março de 2022, o banco central norte-americano aprovou 11 subidas das taxas de juro para travar a inflação, quatro das quais este ano, mas já nas duas últimas reuniões tinha optado por deixá-las inalteradas.