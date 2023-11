Estudante de 18 anos detido por alegada tentativa de homicídio em Coimbra

Um estudante de 18 anos foi detido por ser suspeito de ter tentado matar um jovem, em pleno centro da cidade de Coimbra, na última semana de outubro, revelou hoje a Polícia Judiciária (PJ).

De acordo com a PJ, a detenção decorreu no âmbito de uma investigação desenvolvida pela Diretoria do Centro e que culminou com o cumprimento de um mandado de detenção, emitido pelo Ministério Público do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Coimbra.

"Os factos ocorreram no passado dia 28 de outubro, na Praça da República, na cidade de Coimbra, envolvendo dois estudantes estrangeiros. Tiveram origem numa altercação, por motivo não concretamente apurado", informou.

Na nota de imprensa enviada aos jornalistas, esta força policial explicou que os dois estudantes, após uma acesa discussão, "partiram para as agressões físicas".

"O arguido empunhando uma navalha, que trazia consigo, desferiu vários golpes, que atingiram a vítima na zona das costas e no peito, pondo em sério risco a sua vida", acrescentou.

Na altura, a vítima de 21 anos foi assistida no local, pela emergência médica, e transportada para o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, onde se encontra internada.

Segundo a PJ, o detido de 18 anos foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicadas as medidas de coação de apresentações periódicas junto das autoridades, proibição de se aproximar do ofendido e proibição de frequentar a zona onde ocorreram os factos.