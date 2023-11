MAI em diálogo com Ordem dos Psicólogos para reforçar apoio à PSP e GNR

O Ministério da Administração Interna está em diálogo com a Ordem dos Psicólogos para reforçar o apoio aos elementos da PSP e da GNR, afirmou hoje o ministro, José Luís Carneiro.

Durante a discussão na especialidade do Orçamento do Estado para 2024 (OE2024) para o setor da segurança interna, no parlamento, José Luís Carneiro admitiu que os mecanismos de apoio aos polícias têm de ser aperfeiçoados.

"Para reforçar esse mesmo apoio está em curso um diálogo com a Ordem dos Psicólogos", precisou.

José Luís Carneiro referiu também que está em curso um diálogo entre os sindicatos da PSP e associações socioprofissionais da GNR com a secretária de Estado da Administração Interna tendo "em vista aperfeiçoar o modelo de proteção social que incorporará também essas dimensões da higiene, saúde e segurança no trabalho".

O ministro avançou ainda que no ano passado se registaram 7.300 consultas nos serviços sociais e nos serviços clínicos da GNR, enquanto os serviços sociais da PSP efetuaram 13.800 consultas.

"O que demonstra que já há uma resposta", frisou, admitindo no entanto que "ela deve ser qualificada, nomeadamente em termos de prevenção".

O ministro foi questionado pelo PCP, BE, Livre e Chega sobre os problemas que os polícias da PSP e os militares da GNR enfrentam devido ao risco da profissão e quais os apoios previstos.

A deputada do PCP Alma Rivera afirmou que o Partido Comunista apresentou uma proposta para a contratação de psicólogos para apoiar a PSP e GNR.