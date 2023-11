Alma madeirense no Madeira Fest na África do Sul

Arranca hoje e até domingo a segunda edição do festival 'Madeira Fest', que vai decorrer na Venue da Casa dos Poveiras, em Boksburg, na África do Sul. O evento, que é organizado pelo Fórum Português e Caravela Events, tem este ano um cartaz diversificado na qual participam mais de 20 artistas durante os três dias.

Directamente da Madeira vieram os cantores Miro Freitas, João Quintino e o Búzico, três artistas convidados que participam nesta iniciativa da comunidade portuguesa radicada na África do Sul. Mas a organização revelou também que vários artistas da comunidade portuguesa da África do Sul vão participar no evento, nomeadamente vários DJs locais.

O evento abre as portas hoje, 3 de Novembro, pelas 16 horas e a primeira artista a subir ao palco é Nicole da Silva. Depois, às 18 horas, actua o DJ VIX e a seguir Karlien Van Jaarsveld, Droomsindroom e Jammes Deacon. Este primeiro dia do 'Madeira Fest' termina pelas 24 horas, sendo que o fecho está por conta do DJ Manny Meneses.

Já amanhã, sábado, 4 de Novembro, o recinto do evento abre pelas 10 horas da manhã e começa logo com a participação do DJ Luís Armeira e a seguir há Traditional Dance. O primeiro artista madeirense a actuar é João Quintino, que sobe ao palco principal pelas 12h30, e depois será a vez da actuação do madeirense popularmente conhecido por Buzico.

Já ao longo da tarde ainda vão passar pelo palco Choppa, Loufi e Refentse. Pelas 17h45, o artista madeirense Miro Freitas, conhecido pelo 'menino do povo', sobe ao palco para actuar. Depois, a noite promete ainda muita animação com a participação de Miguel Fregueiro, Lee Cole, Mango Groove, Timo ODV e o segundo dia do evento termina com actuação de Jay Em.

O terceiro e último dia do 'Madeira Fest' ficará marcado com a participação do DJ Luís Almeida pelas 10 horas da manhã, e depois actuam os Traditional Dance. O madeirense Buzico volta a pisar pela segunda vez o palco, seguindo-se Brendon Peyper. Já pelas 15 horas será a vez de Miro Freitas voltar a pisar o palco e logo a seguir João Quintino.

A animação é intensa e continua pelas 17 horas com a participação de Steve Hofmeyr e o evento termina com o DJ Rix.

O presidente do Fórum Português, Manny Ferreirinha, responsável pela organização do 'Madeira Fest' disse que "este evento só é possível porque temos patrocinadores que o suportam diariamente e, por outro lado, nós temos uma boa equipa no Fórum Português e têm sido muito criativos. E como podemos ver no recinto as lonas com as cores da Madeira e com imagens sobre os diversos eventos que acontecem na Ilha da Madeira. E também podemos ver desde da entrada do evento as flores típicas dos arraiais madeirenses, e com fotos ligados aos diversos momentos religiosos, porque somos católicos".

Acrescenta o responsável que "este é o maior evento que organizamos para a comunidade portuguesa na África do Sul e até as outras comunidades gostam do nosso evento", garante. "É um evento onde podem desfrutar da música, da comida portuguesa, da nossa cultura. Sou orgulhoso de ser Português, orgulhoso de ser Madeirense. Embora nascesse na África do Sul, os meus pais vieram da Madeira. E assim é uma forma de promover a cultura portuguesa para que as outras comunidades possam conhecer a nossa", explicou Manny Ferreirinha.

Já quanto ao que espera deste 'Madeira Fest', o responsável disse que espera que vá muita gente ao evento e que possam usufruir e experimentar comer a tradicional espetada madeirense e também beber uma poncha e outros experimentar pratos de comida portuguesa. "Também podem experimentar o vinho Madeira e até a caipirinha que é do Brasil mas que é muito conhecida na África do Sul. O 'Madeira Fest' congrega a comunidade portuguesa radicada na África do Sul, sendo que esta comunidade tem uma grande expressividade de emigrantes de origem madeirense", concluiu.