Sindicato apresenta proposta para aumentos de 7% na NAV em 2024

O Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Aviação Civil (Sintac) apresentou à NAV Portugal - Navegação Aérea uma proposta para uma atualização de 7% na tabela salarial e cláusulas relacionadas, de acordo com um comunicado hoje divulgado.

A estrutura sindical fundamentou o seu pedido, de "atualização salarial de 7% na tabela salarial e cláusulas indexantes", com as condições da economia, destacando que se prevê um crescimento para 2023 "superior à média europeia, em grande parte catapultado pelos resultados do turismo, no qual a aviação se enquadra".

Ainda assim, destacou o Sintac, "a fortíssima inflação sentida este ano" tem "levado a uma degradação fortíssima no poder de compra dos trabalhadores, através da grande diminuição dos rendimentos, que não acompanharam o aumento dos preços", acrescentando que "a última atualização salarial ficou abaixo da inflação".

O sindicato apontou ainda a "difícil situação social" devido ao "aumento das taxas de juro do crédito à habitação", bem como "a manutenção de taxa de inflação alta, designadamente sentida ao nível dos bens essenciais como a alimentação, a eletricidade, a água e a energia em geral".

"Tal constatação tem colocado em crise os rendimentos dos trabalhadores e a continuação de perdas reais nos salários, atendendo à inflação acumulada nos últimos anos e ao não acompanhamento dos aumentos salariais, seja das taxas de inflação, seja do aumento da produtividade", indicou.

Assim, a proposta do Sintac, "além da inflação sentida em 2023 e das perdas setoriais sentidas pela não cobertura da inflação e dos ganhos de produtividade de 2022, em alguns setores, tem em conta a mais recente versão do Acordo Económico e Social" e a proposta de Orçamento do Estado.