Autoridades israelitas autorizam entrega de combustível a Gaza

Israel autorizou a entrega de combustível à Faixa de Gaza através da fronteira de Rafha, no sul, pela primeira vez desde o início da guerra que começou com os ataques do Hamas contra território israelita a 07 de outubro.

"Os camiões das Nações Unidas que transportam ajuda humanitária através da fronteira de Rafha, no sul da Faixa de Gaza, vão receber combustível", disse um organismo que depende do Ministério da Defesa de Israel através de uma mensagem difundida pela rede social X.

O mesmo organismo indicou que a decisão foi adotada "após um pedido dos Estados Unidos".

A Agência das Nações Unidas para os Refugiados na Palestina e Médio Oriente (UNRWA) e várias organizações não-governamentais têm denunciado nas últimas semanas a falta de combustível, que afeta as operações de ajuda humanitárias, além de provocar cortes de energia que afetam hospitais, centrais de dessalinização, padarias e outras infraestruturas do enclave.

Philippe Lazzarini, comissário da UNRWA, disse na terça-feira que "não entra combustível em Gaza desde o dia 07 de outubro".

"A resposta humanitária à Faixa de Gaza, destinada a mais de dois milhões de pessoas, está a chegar ao fim de forma gradual por não ter sido autorizada a entrada de combustível desde 07 de outubro", lamentou.

O anúncio de Israel sobre a passagem de combustível ocorre poucas horas depois de o Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu terem estabelecido "um contacto telefónico sobre os últimos acontecimentos" em Gaza tendo a "questão dos reféns" sido abordada.

Os ataques do Hamas provocaram 1.200 mortos e 240 pessoas foram sequestradas.

As autoridades de Gaza indicam que a resposta de Israel fez mais de onze mil mortos entre a população civil do território.