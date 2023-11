Pequim e Washington vão criar grupo de trabalho sobre ação comum para o clima

A China e os Estados Unidos vão criar um grupo de trabalho sobre cooperação em questões climáticas, anunciaram hoje os dois países, algumas semanas antes da conferência internacional sobre o clima (COP28).

Este grupo de trabalho vai concentrar-se sobre "a transição energética, o metano, a economia circular e eficiência dos recursos, províncias/estados e cidades sustentáveis e com baixas emissões de carbono, e a desflorestação", indicaram os meios de comunicação social estatais chineses e o Departamento de Estado norte-americano, numa comunicado conjunto.

Os membros do grupo vão empenhar-se no "diálogo e na cooperação para acelerar a ação climática concreta", de acordo com o texto.

Esta declaração conjunta surge na sequência das discussões entre os enviados chineses e norte-americanos para o clima, Xie Zhenhua e John Kerry, respetivamente, realizadas de 04 a 07 de novembro na Califórnia, costa oeste dos Estados Unidos.

As duas partes concordaram em "trabalhar em conjunto e com outros" para "enfrentar um dos maiores desafios do tempo presente para as gerações atuais e futuras da humanidade", de acordo com uma declaração.

As duas partes vão também relançar "diálogos bilaterais sobre políticas e estratégias energéticas" e "aprofundar os intercâmbios políticos sobre soluções de poupança de energia e de redução das emissões de carbono".

Os EUA e a China também se comprometeram a "iniciar imediatamente a cooperação técnica" para reduzir as emissões de metano, das quais a China é o maior emissor mundial.

Na semana passada, Pequim apresentou um importante programa para controlar as emissões daquele gás com efeito de estufa, sem no entanto propor um objetivo de redução preciso.

Na declaração conjunta, as duas partes concordaram em "desenvolver as respetivas ações [e os respetivos] objetivos de redução do metano", que serão incluídos nos planos de redução das emissões até 2035, conhecidos como "Contribuições Nacionalmente Determinadas" (NDC).

A 28.ª Conferência das Nações Unidas sobre o Clima (COP28) vai realizar-se entre 30 de novembro e 12 de dezembro no Dubai (Emirados Árabes Unidos).

A cooperação entre a China e os Estados Unidos é frequentemente considerada crucial para dar um impulso às negociações sobre o clima.