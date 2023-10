Pelo menos 20 mortos em acidente de autocarro em Veneza

Pelo menos 20 pessoas, incluindo duas crianças, morreram na queda de um autocarro de uma ponte na região de Veneza (nordeste de Itália), disse um porta-voz do presidente da câmara local.

Segundo os bombeiros de Veneza, o autocarro "incendiou-se" depois de ter caído de uma ponte que atravessa uma linha férrea entre Mestre e Marghera, duas localidades do município de Veneza.

A primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, já expressou as suas condolências às famílias dos falecidos, bem como às autoridades de Veneza.

"Estou em estreito contacto com o presidente da câmara [Luigi] Brugnaro e com o ministro [do Interior] Matteo Piantedosi, para acompanhar as notícias desta tragédia", disse a chefe do Governo italiano.