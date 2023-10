Suspeito de tiroteio que matou 18 pessoas nos Estados Unidos encontrado morto

O alegado autor de um tiroteio vitimou 18 pessoas em Lewiston, no Maine, no nordeste dos Estados Unidos da América, foi encontrado sem vida e terá cometido suicídio, disse um agente da polícia.

O agente, que pediu para não ser identificado por não estar autorizado a discutir publicamente os detalhes da investigação, confirmou na sexta-feira a morte de Robert Card à agência de notícias Associated Press (AP).

O fim das buscas pelo autor do tiroteio, que terá morrido devido a um ferimento autoinfligido por arma de fogo, deverá ser confirmado numa conferência de imprensa marcada pela polícia local para as 22:00 de sexta-feira (03:00 de hoje em Lisboa).

O comissário de Segurança Pública do Estado de Maine, Mike Sauschuck, tinha suspendido horas antes a ordem de recolhimento dado à população, numa conferência de imprensa em que nomeou as 18 vítimas do tiroteio, com idades entre os 14 e os 76 anos.

A ordem de recolhimento foi suspensa depois de as autoridades fazerem buscas em centenas de hectares, enviarem equipas de mergulho para o fundo de um rio e analisarem uma possível nota de suicídio de Robert Card.

O militar na reserva, de 40 anos, era suspeito de matar 18 pessoas e ferir 13 outras numa pista de bowling e num bar do Maine.

A polícia e outros agentes da autoridade foram vistos em várias áreas da região durante a sexta-feira, mergulhadores fizeram buscas perto de um barco em Lisbon e numa empresa agrícola na mesma cidade.

Uma arma foi encontrada no carro de Card, descoberto numa rampa para barcos, e os agentes federais estavam a testá-la para determinar se tinha sido usada no tiroteio, disseram dois agentes à AP.

As autoridades encontraram na quinta-feira um bilhete de suicídio numa casa associada a Card, dirigido ao filho, revelaram as autoridades, segundo os quais a nota não indicava qualquer motivo específico para o tiroteio.