Nenhum apostador conseguiu acertar na chave vencedora do sorteio desta sexta-feira do Euromilhões. No próximo sorteio, terça-feira, vai estar em jogo um jackpot de 26 milhões de euros.

Também nenhum apostar conseguiu conquistar o segundo prémio.

Para Portugal três apostadores conquistaram o 4.º prémio no valor de 1.436,38 euros.