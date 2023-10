Sector de media manteve tendências e publicidade como maior fonte de receita em 2022

O setor dos media em Portugal esteve em 2022 num período de manutenção de tendências, tendo a publicidade continuado a ser a maior fonte de receita das empresas do setor, anunciou hoje a Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC).

"Entre as principais conclusões sobressai o facto de 2022 se revelar um período de manutenção de tendências, com algumas alterações em termos de posições dominantes no mercado publicitário 'online'", aponta a ERC num estudo de análise económica e financeira onde assinala que o processo de transição digital e as novas modalidades de publicidade ameaçam a hegemonia da Google e da Meta".

A análise do regulador para a comunicação social concluiu que a publicidade "continuou a ser a maior fonte de receitas das empresas de media", apresentando uma "importância muito semelhante à registada em anos anteriores".

No estudo, a ERC aponta que os novos serviços de reprodução de conteúdos ('streaming') "surgem cada vez mais como uma ameaça" aos operadores de televisão e aos fornecedores de serviço de televisão por subscrição.

Segundo o regulador, o número de portugueses que subscreveram ou utilizaram serviços de 'streaming' para aceder a conteúdos televisivos "continuou a aumentar", enquanto o número de ouvintes de rádio através da internet subiu para quase 3,5 milhões, "o valor mais elevado desde que o indicador é observado".

Remetendo para a Plataforma de Transparência dos Media, a ERC destaca que "somente 61% das entidades que detêm órgãos de comunicação social apresenta de facto como atividade principal a comunicação social", notando-se uma concentração geográfica da atividade em Lisboa e Porto -- seguindo-se Évora, Região Autónoma da Madeira, Braga e Leiria.