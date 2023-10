Açores com 4.810 desempregados inscritos em Setembro

Os Açores tinham 4.810 desempregados inscritos no Centro de Qualificação e Emprego em setembro, mês em que 88 pessoas foram colocadas no mercado de trabalho na região, informou hoje a Secretaria da Juventude, Qualificação Profissional e Emprego.

Segundo o boletim mensal da Direção Regional de Qualificação Profissional e Emprego, entidade tutelada pela secretaria regional da Juventude, Qualificação Profissional e Emprego, os dados estatísticos indicam uma diminuição de 14,11% nos inscritos à procura de primeiro ou novo emprego em setembro face ao período homólogo e uma redução de 0,60% em relação ao mês anterior.

A maioria dos desempregados, 75,88%, eram oriundos das atividades dos serviços e correspondiam a 87,73% da totalidade dos desempregados inscritos.

Por ilhas, São Miguel regista 67,48% dos desempregados na região, a Terceira 15,57%; Pico 6,01%; Faial 2,91%; São Jorge 2,47%; Graciosa 2,16%; Flores 1,66%; Santa Maria 1,64% e o Corvo 0,08%.

Por concelhos, em setembro, Ponta Delgada, Ribeira Grande (São Miguel) e Angra do Heroísmo (Terceira) representavam 55,47% da totalidade dos desempregados registados nos Açores.

No que diz respeito aos programas de inserção socioprofissional, em setembro existiam 1.816 ocupados na região, dos quais 966 homens e 850 mulheres.

Relativamente às medidas de promoção de emprego jovem, no final do mês de setembro 1.411 jovens estavam a desenvolver projetos em contexto real de trabalho, com destaque para o Estagiar L e T.

Ainda de acordo com os dados divulgados, 213 pessoas estavam em formação em setembro.