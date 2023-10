Putin confirma reunião na quarta-feira com Xi Jinping para debater relações bilaterais

O Presidente russo, Vladimir Putin, confirmou hoje que se vai reunir, na quarta-feira em Pequim, com o seu homólogo chinês, Xi Jinping, sete meses depois de uma cimeira em Moscovo que selou a "amizade ilimitada" entre os dois países.

"No dia 18 de outubro de 2023, em Pequim, à margem do terceiro Fórum Internacional 'The Belt and Road' ['Faixa e Rota'], serão realizadas discussões entre o Presidente da Federação Russa, Vladimir Putin, e o Presidente da República Popular da China, Xi Jinping", indicou o Kremlin (Presidência russa), em comunicado.

A reunião servirá para debater as relações bilaterais, que "estão em plena expansão", adiantou hoje de manhã o chefe da diplomacia russa, Serguei Lavrov, durante uma reunião com o homólogo chinês, Wang Yi, em Pequim.

Wang Yi também confirmou a participação de Putin no 3.º Fórum dedicado à "Faixa e Rota", o gigantesco projeto de infraestruturas internacional lançado pela China e encarado como o principal programa da política externa de Pequim, a convite de Xi.

Segundo afirmou Putin, numa entrevista à emissora China Media Group, a Rússia espera o melhor deste fórum.

"Talvez seja demasiado cedo para insistir nisso, mas tenho a certeza de que vão ser assinados contratos, estabelecidos novos contactos entre os agentes económicos e chefes de Governo", disse.

Putin acrescentou que as propostas russas têm várias páginas e que "cada projeto pode representar algo em que se trabalhará durante mais de um ano, talvez uma década".

O líder russo sublinhou ainda que os dois países têm uma cooperação intensa no domínio da energia, especialmente no fornecimento de petróleo e gás.