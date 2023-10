Exército continua a concentrar forças no sul de Israel

A presença de forças israelitas na zona sul de Israel intensifica-se nas zonas paralelas à Faixa de Gaza, com forças mecanizadas e transporte de tropas acompanhadas de alguns civis armados.

"Estávamos a viver problemas, uma crise política, mas agora o que temos é união", disse à Lusa um jovem ajudante de uma unidade de enfermeiros a meio caminho entre em Be'er Sheva, 40 quilómetros a leste de Gaza, e a cidade de Sderot.

"Estou aqui para ajudar a levar equipamento médico para as tropas", acrescenta o jovem fardado e armado, afirmando que a "a maior parte da população de Gaza (mais de um milhão de civis) é, na maior parte, apoiante do Hamas".

Na Faixa de Gaza estão mais de um milhão de civis, enquano as forças envolvidas na campanha israelita se mobilizam diariamente para as áreas a leste e norte do enclave.

"Em Sderot, arrisco dizer que se encontram neste momento apenas 2.500 civis israelitas", disse à Lusa uma fonte médica do centro de saúde que se mantém operacional na periferia da cidade frente a Gaza.

As ordens de evacuação da cidade foram decretadas na semana passada, mas a retirada é voluntária.

A maior parte dos acessos à principal estrada que liga o norte ao leste de Gaza estão condicionadas por militares israelitas, dando passagem a tanques e a veículos de abastecimento de combustível militar.

Os disparos de artilharia pesada de Israel começaram às 14:15 (12:15 em Lisboa).