Túmulo de Bento XVI pode ser visitado a partir de domingo de manhã

O túmulo do papa emérito Bento XVI, colocado na cripta localizada na Gruta do Vaticano, vai poder ser visitado a partir das 09h00 deste domingo, 8 de Janeiro, segundo o gabinete de imprensa do Vaticano.

Os restos mortais de Bento XVI, que repousam num caixão triplo, o primeiro feito de madeira de cipreste, o segundo de zinco e o terceiro de carvalho, juntamente com alguns objetos pessoais, foram transferidos nesta quinta-feira para as grutas do Vaticano após o seu funeral.

Entre os objetos pessoais estão medalhas cunhadas durante o seu pontificado ou um pergaminho com os acontecimentos mais marcantes da sua vida.

O papa emérito morreu no sábado 31 de Dezembro, com 95 anos, no seu quarto do mosteiro Mater Ecclesiae. Cinco dias depois, o papa Francisco presidiu ao funeral, numa cerimónia onde estiveram cerca de 50 mil pessoas a assistir e que terminou com o enterro nas Grutas do Vaticano, na mesma cripta que primeiro pertenceu a João XXIII e depois a João Paulo II.