Costa sublinha firmeza na execução das políticas

O primeiro-ministro, António Costa, sublinhou hoje que o Governo continua "firme na execução das suas políticas", duas horas após a demissão da secretária de Estado da Agricultura.

"O governo mantém-se firme na execução das suas políticas, cumprindo e honrando os compromissos com os portugueses. Continuamos focados na identificação e na resposta aos problemas causados pela crise inflacionista", escreve o líder do executivo na sua conta oficial no Twitter.

A mensagem do primeiro-ministro surgiu cerca de duas horas após a demissão da secretária de Estado da Agricultura, Carla Alves, pouco mais de 24 horas depois de tomar posse, na sequência de um caso de uma investigação às contas bancárias que tem em conjunto com o seu marido, noticiadas pelo jornal Correio da Manhã.