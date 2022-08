Dezenas de desaparecidos após naufrágio ao largo da Grécia

A Grécia lançou hoje uma operação de busca para tentar encontrar dezenas de migrantes cuja embarcação naufragou ao largo da ilha de Cárpatos, no sudeste do Mar Egeu, anunciou a guarda costeira grega.

"Até agora, 29 pessoas, afegãos, iraquianos e iranianos, foram resgatadas e a busca continua, porque, de acordo com as suas declarações, entre 20 e 50 outras pessoas estavam no barco afundado", disse um funcionário do gabinete de imprensa da guarda costeira à agência francesa AFP.

O naufrágio ocorreu durante a noite.

O barco saiu da cidade costeira turca de Antalya e tinha como destino a Itália, segundo a mesma fonte.

Quatro barcos na área do naufrágio, dois barcos de patrulha da guarda costeira e um helicóptero da força aérea grega foram mobilizados para tentar encontrar os migrantes desaparecidos.

A busca estava a ser dificultada por ventos fortes na zona, de acordo com a guarda costeira grega.

Várias centenas de pessoas morrem todos os anos no Mar Egeu, no sudeste do Mediterrâneo, ao tentarem atravessar da Turquia para a Grécia, de onde pretendem seguir para o norte da Europa, de acordo com a ONU e organizações não-governamentais.