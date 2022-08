Líder do PSD pede ao Governo programa para "acudir às famílias"

O líder do PSD pediu hoje ao Governo um programa para acudir às famílias com grandes necessidades para pagar as suas despesas, incluindo a eletricidade.

"Estamos com uma cobrança de receita fiscal absolutamente histórica, muito acima daquilo que o Governo estimava no Orçamento do Estado, e é preciso acudir ao drama de muitas famílias que não têm dinheiro para pagar as suas despesas principais, incluindo a de eletricidade", afirmou Luís Montenegro, em Pombal, distrito de Leiria.

O presidente social-democrata renovou "o apelo para que o Governo tenha um programa que, para além da oscilação que o próprio mercado tem ao nível dos preços, possa acudir àquelas famílias que têm grandes necessidades, vulnerabilidades, para pagar o básico, a alimentação, os combustíveis e também a eletricidade".

O presidente da Endesa, Nuno Ribeiro da Silva, disse, em entrevista ao Jornal de Negócios e à Antena 1, que a eletricidade vai sofrer um aumento de cerca de 40% já nas faturas de julho, e que esse aumento é justificado pelo mecanismo ibérico para controlar o preço do gás na produção elétrica.

O secretário de Estado da Energia, João Galamba, esclareceu, entretanto, que é impossível verificar-se um aumento de 40% na fatura da energia através deste mecanismo: "Ao contrário do que disse o presidente da Endesa, não há nenhuma subida de 40%. Se está a falar sobre ofertas comerciais da própria empresa, só o próprio poderá dizer".

Sobre as explicações do executivo liderado pelo socialista António Costa, Luís Montenegro afirmou que "a palavra do Governo tem uma validade muito curta".