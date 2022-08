ONU "saúda calorosamente" saída de primeiro carregamento de cereais

O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, "saudou calorosamente" a saída do primeiro cargueiro com cereais ucranianos, no quadro do acordo que visou levantar o bloqueio russo no Mar Negro.

"O secretário-geral espera que este seja o primeiro de muitos navios comerciais, em conformidade com o acordo assinado e que vai trazer estabilidade e ajuda indispensáveis à segurança alimentar mundial, em particular nos contextos humanitários mais frágeis", considera a ONU em comunicado.

O primeiro carregamento de cereais ucranianos deixou o porto de Odessa hoje de manhã, tal como previsto nos termos do acordo internacional com a Rússia, assinado em Istambul, anunciou o Ministério da Defesa turco.

"O navio Razoni deixou o porto de Odessa em direção ao porto de Tripoli no Líbano. A chegada a Istambul está prevista para 02 de agosto [terça-feira]. Continuará a sua viagem até ao seu destino após as inspeções realizadas em Istambul", acrescentou.

A Rússia e a Ucrânia assinaram acordos separados com a Turquia e as Nações Unidas, abrindo caminho para a Ucrânia - um dos principais celeiros mundiais - exportar 22 milhões de toneladas de cereais e outros produtos agrícolas que ficaram retidos nos portos do Mar Negro devido à invasão da Rússia.

Os acordos também permitem à Rússia exportar cereais e fertilizantes.

O navio de carga, com pavilhão da Serra Leoa, deve fazer uma escala em Istambul na terça-feira onde vai ser inspecionado antes de seguir viagem.

A carga tem como destino o Líbano, país que enfrenta uma grave crise económica e financeira.

"Hoje, a Ucrânia e parceiros dão mais um passo no sentido de prevenir a fome no mundo", disse o ministro ucraniano das Infraestruturas, Alexander Kubrakov.

O ministro disse ainda que o transporte de cereais também vai "ajudar" a Ucrânia.

"Desbloquear os portos garante pelo menos mil milhões de dólares à economia [ucraniana] e é também uma oportunidade para os planos do setor agrícola previstos para o próximo ano", adiantou o ministro do governo de Kiev.

Entretanto, o executivo da Turquia disse, através de um comunicado, que "outros navios" devem zarpar dos portos ucranianos e navegar em corredores seguros [no Mar Negro], tal como previsto no acordo de 22 de julho.

A Turquia não divulgou mais detalhes sobre os próximos carregamentos ucranianos.