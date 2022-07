ANSA/Orquestra Clássica da Madeira apresenta dois recitais de piano

A ANSA/Orquestra Clássica da Madeira apresenta, hoje e a 22 de Julho, pelas 19h00, dois recitais de piano na Assembleia Legislativa da Madeira, que serão protagonizados pelo jovem pianista Rafael Kyrychenko.

É com foco e determinação na valorização artística dos jovens músicos da nossa Região que a estrutura artística da Orquestra Clássica da Madeira apresenta dois recitais de piano com o jovem pianista Rafael Kyrychenko". Norberto Gomes, diretor artístico da Orquestra Clássica da Madeira

Integrada na Temporada da Orquestra Clássica da Madeira, esta é mais uma proposta artística que nos faz felizes e permite-nos retribuir, também, com felicidade". Norberto Gomes

Rafael Kyrychenko, galardoado em dezenas de concursos nacionais e internacionais, tem sido convidado nas últimas temporadas, além da sua actividade internacional, a tocar a solo com a Orquestra Nacional do Porto - Casa da Música, assim como no Centro Cultural de Belém, tendo também se apresentado com a Orquestra Gulbenkian.

Nestes dois recitais irá apresentar obras de Granados, Mozart, Mussorgsky, Beethoven, Chopin e Prokofiev.

A entrada é livre.