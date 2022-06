Embaixador ucraniano em Ancara acusa Rússia de "roubar" e exportar cereais

O embaixador da Ucrânia em Ancara acusou hoje a Rússia de "roubar" e exportar cereais ucranianos, nomeadamente para a Turquia.

"A Rússia rouba descaradamente cereais da Ucrânia e exporta-os a partir da Crimeia para o estrangeiro, nomeadamente para a Turquia", acusou Vasyl Bodnar numa mensagem no Twitter.

"Pedimos ajuda à Turquia para resolver o problema", acrescentou.

O representante de Kiev, que falava por ocasião dos 100 dias de invasão russa da Ucrânia, fez um balanço geral das perdas sofridas pelo seu país e dos danos causados pelo exército russo.

Pouco antes da guerra, a Ucrânia estava a caminho de se tornar o terceiro maior exportador de trigo do mundo e, sozinha, era responsável por metade do comércio mundial de sementes e óleo de girassol.

A Turquia é considerada um aliado da Ucrânia à qual fornecia 'drones' de combate, mas Ancara quer manter uma posição de neutralidade em relação à Rússia, da qual depende para o fornecimento de energia e de cereais e pretende ter um papel de mediação entre os dois países.

Ancara ofereceu ajuda, a pedido das Nações unidas, para garantir a segurança de corredor marítimos que permitam exportar os cereais ucranianos.

O ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Serguei Lavrov, deve deslocar-se na quarta-feira à Turquia para discutir o assunto.

A Ucrânia exportava mensalmente 12% do trigo a nível mundial, 15% do milho e 50% do óleo de girassol.

O conflito que impede a exportação de cereais deve-se ao bloqueio dos portos ucranianos pela marinha russa e às minas no Mar Negro, o que levou a um aumento dos preços nos mercados agrícolas e a um risco sério de fome em países que dependem destes fornecimentos, em particular África e Médio Oriente.