Detido "em flagrante delito" alegado traficante e apreendida droga na ilha Terceira

Um homem, de 30 anos, ficou com termo de identidade e residência, depois de ter sido detido, na ilha Terceira, nos Açores, "em flagrante delito" pelo presumível crime de tráfico de droga, informou hoje a PSP.

Em comunicado, o Comando Regional da PSP adianta que o homem foi detido pela Brigada de Investigação Criminal da Praia da Vitória, na Terceira, após "várias diligências investigatórias" que "levaram à realização de uma operação policial".

Após a detenção, e na sequência de "uma busca domiciliária", foram apreendidas "12 doses individuais de cocaína, 23 doses de haxixe, a quantia monetária de 1.060 euros".

Além disso, a PSP apreendeu ainda "uma faca com resíduos de produto estupefaciente e seringas com insulina, entre outros objetos que possam estar diretamente associados com a prática deste ilícito".

Afirmando que o arguido tem "antecedentes criminais", a PSP frisa que os resultados da investigação "assumem especial importância" porque são "um importante contributo para o restabelecimento da ordem, segurança e tranquilidade pública no concelho da Praia da Vitória".