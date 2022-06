easyJet ganha 18 novos slots em Lisboa e torna-se a companhia aérea n.º 2 no Aeroporto de Lisboa

A easyJet congratula-se com a decisão da Comissão Europeia de atribuir 18 slots no aeroporto de Lisboa, anteriormente propriedade da TAP, à companhia aérea. Como resultado, a easyJet irá tornar-se a companhia aérea número 2 no aeroporto de Lisboa.

Esta decisão significa que a easyJet poderá oferecer uma escolha mais vasta de destinos e tarifas acessíveis para as pessoas que viajam de e para a capital portuguesa.

Além disso, confirma igualmente o papel fundamental da companhia aérea no mercado português que criará mais oportunidades de emprego local.

A capacidade adicional permitida pelas slots será implementada a partir do final do mês de Outubro, com o início da temporada de Inverno (30 de Outubro de 2022).

Sobre a easyJet

A easyJet começou a operar para Portugal em 1998 e abriu a sua base em Lisboa em 2012, onde emprega mais de 500 pessoas ao abrigo de contratos locais. A companhia aérea voa actualmente para e de 5 aeroportos em Portugal, ia saber: Lisboa, Porto, Faro, Funchal e Porto Santo. Nos últimos 24 anos, a easyJet transportou cerca de 70 milhões de passageiros de e para Portugal, abriu 3 bases e tem 16 aviões baseadas localmente, aos quais acrescem mais 16 a operarem a partir de outras bases. Até agora, em comparação com os níveis pré-pandémicos, a easyJet cresceu +13,1% em Portugal: +14% em Lisboa, +50% no Porto, e +63% no Funchal e a companhia aérea abriu a sua última base portuguesa em Faro em 2021.