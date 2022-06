PS desconvoca reunião da Comissão Nacional que coincidia com congresso do PSD

O PS desconvocou a reunião da sua Comissão Nacional que estava agendada para 02 de julho, em Ílhavo, no distrito de Aveiro, e que coincidia com o segundo dia do 40.º Congresso do PSD.

Fonte do partido confirmou à agência Lusa o adiamento da reunião do órgão máximo do PS entre congressos, depois de a Rádio Renasceça ter avançado com a notícia.

Em declarações à RR, o presidente do PS, Carlos César, disse já ter pedido "ao aparelho" do partido para encontrar "outras datas alternativas" que não coincidam com o congresso dos sociais-democratas, que vai realizar-se entre 01 e 03 de julho, na Super Bock Arena: Pavilhão Rosa Mota, no Porto.

À Renascença, Carlos César acrescentou que estão a ser equacionados os dias 25 de junho e 09 de julho para a reunião da Comissão Nacional do PS.

Na terça-feira o partido tinha anunciado que o órgão máximo do partido entre congressos iria reunir-se no dia 02 de julho.

De acordo a ordem de trabalhos desta reunião do órgão máximo dos socialistas entre congressos, divulgada em comunicado, estava prevista uma "análise da situação política", uma intervenção do secretário-geral, António Costa, a aprovação do calendário dos congressos federativos de 2022 e do regulamento para a eleição dos presidentes das federações e dos delegados aos congressos federativos. .

"Será ainda aprovado o Regulamento para a eleição das presidentes e das Comissões Políticas das estruturas federativas das Mulheres Socialistas - Igualdade e Direitos e a deliberação sobre proposta de recomendação de datas para a realização das eleições das Comissões Políticas Concelhias e Secções e das estruturas concelhias" daquelas estruturas, explicita a nota divulgada na terça-feira.