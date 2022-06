Governo propõe capitão-de-mar-e-guerra Rui Correia para comandar força naval de missão da UE

O Governo vai propor ao Presidente da República a nomeação do capitão-de-mar-e-guerra Rui Correia para comandar a força naval da Operação Atalanta, da União Europeia, entre agosto e novembro.

De acordo com comunicado do Conselho de Ministros de hoje, foi aprovada uma deliberação que propõe ao chefe de Estado português, Marcelo Rebelo de Sousa, "a nomeação do capitão-de-mar-e-guerra da classe de marinha Rui Miguel Marcelo Correia para o cargo de comandante da força naval atribuída à Operação Atalanta, da União Europeia, no período compreendido entre agosto e novembro de 2022".

Segundo o 'site' oficial do Estado-Maior-General das Forças Armadas (EMGFA) a 'EU European Union Naval Force - EUNAVFOR (Operation ATALANTA)' tem como objetivo "proteger o tráfego marítimo que atravessa o Golfo de Áden e a Bacia da Somália, prevenindo e detendo atos de pirataria".

Foi também aprovada outra deliberação que propõe a "nomeação do capitão-de-mar-e-guerra da classe de marinha Fernando Manuel Freitas Artilheiro para o cargo de comandante do Joint Analysis and Lessons Learned Centre (JALLC)" -- um centro de investigação analítica da NATO, localizado em Lisboa.