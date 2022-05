Google bloqueia oito milhões de anúncios sobre a guerra

A empresa de tecnologia norte-americana Google bloqueou oito milhões de anúncios sobre a guerra na Ucrânia para "evitar o lucro ou a exploração da situação", disse hoje o vice-presidente de gestão de produtos, anúncios, privacidade e segurança, Scott Spencer.

Numa publicação no 'blog' da empresa para explicar as suas ações sobre segurança dos anunciantes em 2021, Scott Spencer detalhou que a Google suspendeu todos os anúncios na Rússia e também impediu que anúncios de empresas russas fossem vistos no estrangeiro.

Por sua vez, a gigante tecnológica impediu que a imprensa financiada pelo Estado russo recebesse dinheiro através das suas plataformas.

Além dos oito milhões de anúncios bloqueados, a empresa removeu a publicidade de mais de 60 meios de comunicação oficiais russos.

"Embora o relatório diga respeito a 2021, queríamos partilhar uma atualização sobre a nossa resposta à guerra, pois é uma prioridade para muitos em todo mundo, incluindo as nossas equipas", lê-se na publicação.

No documento do último ano, a Google revelou que suspendeu mais de cinco milhões de contas de anunciantes, o triplo do número registado em 2020, devido ao aumento da atividade fraudulenta durante a pandemia e à "sofisticação das suas táticas".

A empresa cita a criação de milhares de contas simultâneas ou o disfarce de anúncios, que mostra conteúdo diferente para os revisores da Google daquele que é revelado aos consumidores.