Associação portuguesa no Canadá organiza evento para apoiar estudantes lusodescendentes

Uma associação portuguesa no Canadá pretende angariar 45 mil dólares canadianos (33 mil euros) num evento para subsidiar alunos lusodescendentes, disse ontem à agência Lusa uma fonte da organização.

"É sempre imprevisível dar um valor exato, mas visto que no ano passado apoiamos com 45 mil dólares, penso que vamos ultrapassar essa meta", afirmou Carlos Miranda, vice-presidente para as comunicações do Lusogolf.

A associação vai organizar, no próximo dia 28 de maio, o seu 24.º Torneio Anual de Golfe, no Lebovic Golf Club, localizado no número 14020 da Leslie Street, em Aurora.

Este ano serão atribuídos 61 subsídios a estudantes do ensino secundário e três do ensino universitário.

"Não é basicamente uma bolsa de estudo, mas mais uma ajuda financeira a quem necessita de continuar os estudos e não dispõe de condições financeiras para o fazer", acrescentou.

Nesse sentido foi realizado um trabalho de pesquisa nas escolas frequentadas por lusodescendentes.

"Devido à pandemia, quem está a facultar essa informação é um conselheiro de orientação. Antes tínhamos um grupo de elementos da nossa organização que se deslocavam às escolas e sinalizavam os alunos mais necessitados", explicou Carlos Miranda.

O torneio de golfe é o único evento anual da associação, sendo que todos os lucros revertem para subsídios destinados a alunos lusodescendentes e instituições comunitárias.

Em 2021, a Lusogolf subsidiou estudantes com 35 mil dólares, apoiou a instituição de assistência social Centro Abrigo com cinco mil, tendo destinado ainda três mil dólares para o projeto diploma "On Your Mark", subsidiando a Luso Charities com mil e quinhentos, e canalizando mil dólares para projetos de literacia familiar.

Nos 24 anos de atividade, a organização já disponibilizou mais de 800 mil dólares no total.