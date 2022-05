Kiev diz que Rússia está a reposicionar forças de Mariupol para combater resistência no Leste

Os militares ucranianos afirmaram hoje que a Rússia reposicionou algumas das suas forças do porto de Mariupol para se juntarem à ofensiva no leste da Ucrânia.

O Estado Maior General das Forças Armadas ucranianas indicou que vários batalhões russos foram enviados de Mariupol para a cidade de Popasna, na região oriental de Lugansk.

Popasna tem sido um dos epicentros dos combates no leste, uma vez que os militares russos têm procurado romper as defesas e cercar as forças ucranianas no leste.

O Estado Maior General das Forças Armadas ucranianas acrescentou que os russos estavam também a pressionar os ataques desde Izyum até às cidades de Slovyansk e Barvinkove.

Em declarações à Associated Press (AP), o analista militar ucraniano Oleh Zhdanov disse que a redistribuição das forças de Mariupol para a linha da frente no leste reflete o fracasso em ganhar terreno nessa área.

Os militares russos estão ainda a lutar para neutralizar a última bolsa de resistência ucraniana que resta no gigantesco complexo industrial metalúrgico de Azovstal, em Mariupol.

Entretanto, as Nações Unidas continuam hoje a coordenar esforços para retirar os civis que têm estado abrigados no complexo industrial.

A Rússia lançou em 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia que já matou cerca de três mil civis, segundo a ONU, que alerta para a probabilidade de o número real ser muito maior.

A ofensiva militar causou a fuga de mais de 12 milhões de pessoas, das quais mais de 5,4 milhões para fora do país, de acordo com os mais recentes dados da ONU.

A invasão russa foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que respondeu com o envio de armamento para a Ucrânia e o reforço de sanções económicas e políticas a Moscovo.