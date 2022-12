Papa comovido pelo povo ucraniano na solenidade da Imaculada Conceição em Roma

O Papa Francisco comoveu-se hoje na solenidade da Imaculada Conceição na Praça de Espanha, em Roma (Itália), na sua oração voltado para a imagem da Virgem Maria, pedindo orações para o povo da "martirizada Ucrânia".

A tradicional homenagem à Imaculada Conceição foi feita de forma privada nos últimos dois anos, devido à pandemia da covid-19. A homenagem é uma tradição com décadas, levando os papas junto à imagem de Nossa Senhora, colocada no alto de uma antiga coluna romana, na qual é colocada uma grinalda de flores.

"Virgem Imaculada, hoje eu gostaria de trazer-lhe a gratidão do povo ucraniano pela paz que há tanto tempo pedimos ao Senhor", disse o Papa Francisco, emocionado, quase em lágrimas, diante da coluna romana na qual a imagem da Virgem Imaculada na Praça de Espanha, em frente à Embaixada da Espanha junto à Santa Sé.

Após uma pausa emocionada, o Papa Francisco acrescentou que também vinha o apelo das crianças, dos idosos, dos pais e das mães, dos jovens daquela terra atormentada.

"Olhando para ti, que estás livre de pecado, podemos continuar acreditando e esperando que o amor vença o ódio, que a verdade vença a mentira, que a ofensa vença o perdão, que a paz vença a guerra. Que assim seja", acrescentou o Papa Francisco à sua oração.

Em declarações aos jornalistas presentes na cerimónia, o Papa refere que é "uma dor muito grande" e "uma derrota para a humanidade", reconhecendo "que ficou um pouco comovido".

Francisco recordou que após os dois anos de pandemia que o obrigaram a fazer a homenagem sozinho de madrugada, hoje conseguiu voltar à presença dos fiéis e dos romanos para trazer graças e súplicas.

"Trago as preocupações das famílias, dos pais e mães, que têm dificuldade em equilibrar as contas domésticas e enfrentam pequenos e grandes desafios todos os dias para progredir", declarou.

O Papa também pediu na sua reza pelos "sonhos e ansiedades" dos jovens, "abertos ao futuro, mas contidos por uma cultura rica em coisas e pobre em valores", e pelas crianças que mais sofreram com a pandemia, para que pouco a pouco voltassem "a abrir as asas".

Francisco chegou de carro em frente à Praça de Espanha por volta das 15:30 no horário local e sentou-se numa cadeira colocada no meio da praça, já que não pode ficar muito tempo em pé por causa de seus problemas nos joelhos.

Depois da oração, cumprimentou os fiéis presentes, inclusive os dentes nas primeiras filas, e dirigiu-se à embaixada espanhola para cumprimentar e conversar alguns minutos com a embaixadora, a ex-ministra Isabel Celaá.

Segundo o sítio da Internet da Ecclesia, a primeira celebração do culto da Imaculada Conceição aconteceu na Sé Velha de Coimbra, no dia 8 de dezembro de 1320, há 700 anos, que este ano são assinalados pela Diocese, após D. Raimundo Evrard, bispo diocesano da altura, ter assinado, no dia 17 de outubro de 1320, a constituição diocesana que instituiu a festividade da Conceição de Maria.

A ligação entre Portugal e a Imaculada Conceição ganhara destaque em 1385, quando as tropas comandadas por D. Nuno Alvares Pereira derrotaram o exército castelhano na batalha de Aljubarrota.